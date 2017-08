Ronaldo får fem dages karantæne efter dommerskub

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo kommer ikke på banen foreløbig for Real Madrid.



Mandag har det spanske fodboldforbund idømt ham en karantæne på fem spilledage, efter han søndag blev udvist i den første af to Super Cup-finaler mod FC Barcelona, der blev vundet 3-1 på udebane.



Søndag aften blev han udvist efter to gule kort, og i irritation over det røde kort skubbede Ronaldo dommer Ricardo De Burgos Bengoetxea i ryggen.



Fire af karantænedagene er netop for denne forseelse, mens den første spilledag er for det røde kort.



Ronaldo fik det første gule kort for at smide sin trøje, da han scorede til 2-1 efter 80 minutter.



To minutter senere modtog han det andet gule kort, da dommeren vurderede, at han forsøgte at filme sig til et straffespark.



Det var en tvivlsom kendelse, som Real Madrid efterfølgende valgte at appellere i håbet om at kunne bruge Ronaldo i returkampen på hjemmebane mod Barcelona onsdag aften.



Real Madrid har også mulighed for at anke karantænedommen, men det er tvivlsomt, om der kan rokkes ved de fire dage for dommerskubberiet.



Fortilfælde har udløst netop fire karantænedage, og regelsættet hos forbundet giver mulighed for at give mellem fire og 12 dages karantæne.



Real Madrid skal i premiererunden på søndag møde Deportivo på udebane. Derudover vil Ronaldo gå glip af ligakampene mod Levante, Valencia og Real Sociedad.



