Caroline Wozniacki står søndag aften dansk tid i sin sjette WTA-finale i 2017, men danskerens sæson har endnu ikke budt på en titel.



De første fem finaler er alle blevet tabt. Det tillægger Wozniacki dog ingen betydning før søndagens finalemøde i Toronto med Elina Svitolina fra Ukraine.



"Jeg tænker ikke over andre resultater, når jeg står ude på banen. Der tænker jeg kun på mig selv og på, hvad jeg skal gøre. Hver gang jeg træder ud på banen, tror jeg, at jeg kan vinde.Jeg har også haft et år, hvor jeg var i seks finaler og vandt dem alle," siger Wozniacki ifølge nyhedsbureauerne AFP og AP.



Lørdag bookede hun finalebilletten med en sejr i to sæt over Sloane Stephens.



Nummer fem og seks mødes



I finalen venter ukraineren Elina Svitolina, som tidligere i år vandt en finale i Dubai over Wozniacki. De to har mødtes yderligere en gang, den kamp vandt Svitolina også.



På grund af regn fredag måtte Svitolina spille sin kvartfinale færdig lørdag. Senere lørdag spillede hun så semifinale, hvor hun slog Simona Halep. Det stramme weekendprogram for ukraineren kan blive en dansk fordel.



"Selvfølgelig er jeg lidt træt. Jeg havde ikke forventet sådan en dag," siger Svitolina efter lørdagens to sejre.



På verdensranglisten ligger Svitolina nummer fem, Wozniacki er nummer seks.



Der er lidt over tre millioner kroner i præmiepenge til vinderen af søndagens finale, mens taberen modtager cirka det halve.



Ifølge arrangøren begynder finalen klokken 19.30 dansk tid.