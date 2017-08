Succestræneren Zidane forlænger med Real Madrid

Trænersædet i Real Madrid har de senere år haft mange skiftende ejere, men varmen er forsvundet ud af sædet, som nu har fået en mere permanent ejer.



Lørdag afslører succestræneren Zinedine Zidane nemlig, at han har forhandlet betingelserne for en kontraktforlængelse på plads, og at kontrakten vil blive skrevet under snarest.



Meddelelsen kom han med på et pressemøde forud for søndagens første Super Cup-opgør mod ærkerivalen FC Barcelona.



"Jeg er meget glad, for det er et tegn på tillid og på, at vi har gjort et godt stykke arbejde," siger Zidane på pressemødet ifølge AFP.



"Jeg nyder hver eneste dag, jeg er her. Jeg er glad for den ekstraordinært gode trup, som jeg arbejder med."



Ifølge den spanske avis AS løber hans nye kontrakt til 2020.



Træneren er dog bevidst om, at det kræver vedvarende gode resultater, hvis han skal blive så længe.



"Man kan skrive under på en kontrakt, der løber i 10 eller 20 år, men i løbet af et år kan alting ændre sig," siger han.



Zinedine Zidane blev forfremmet til førsteholdstræner i Real Madrid i januar 2016. Siden har han som den første nogensinde ført et hold frem til to sejre i træk i Champions League.



I sidste sæson sikrede han også klubben det spanske mesterskab for første gang i fem år.



Som aktiv fodboldspiller spillede Zidane for Real Madrid i fem sæsoner, inden han indstillede karrieren i 2006.



