På papiret ser lørdagens semifinale i WTA-turneringen i Toronto ganske overkommelig ud for Caroline Wozniacki.



Med tanke på danskerens kvartfinalesejr fredag over verdensetteren Karolína Plísková burde det nemlig ikke være noget problem at besejre verdens nummer 934, amerikaneren Sloane Stephens.



Men lige i tilfældet med Stephens er verdensranglisten næppe retvisende for hendes reelle niveau.



Ranglisten baserer sig på resultater gennem det seneste år, og i størstedelen af den tid har amerikaneren været skadet. Da hun i juli deltog i Wimbledon, var det således hendes første kamp i cirka 11 måneder.



Inden skaden lå Stephens nummer 25 i verden, og hun har vundet fire WTA-titler. Desuden har hun før vist, hvordan man slår Caroline Wozniacki.



Da de seneste mødtes i Auckland i begyndelsen af 2016, vandt Stephens i to sæt over danskeren i semifinalen.



Det er dog den eneste gang, at 24-årige Stephens har besejret den tre år ældre dansker.



I spillernes fem øvrige møder har Wozniacki sejret. De fem kampe ligger dog tilbage i perioden 2011-2014.



Ifølge arrangøren begynder lørdagens semifinale tidligst klokken 19 dansk tid.



/ritzau/