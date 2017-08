Bystyret i den amerikanske millionby Los Angeles har fredag givet tilladelse til at indgå en kontrakt med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) om, at byen skal være vært for OL i 2028.



Godkendelsen blev sikret med 12 stemmer mod nul.



Den kontrakt, som bystyret nu har givet tilladelse til at indgå, indebærer, at Los Angeles forpligter sig til at betale alle omkostninger, der måtte gå ud over budgettet på 5,3 milliarder dollar - cirka 33,5 milliarder kroner.



" Den her mulighed er for stor til, at vi kan lade den passere. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men hvis der sker noget uforudset (i forhold til OL-udgifter, red.), vil vi foretage de nødvendige justeringer, så vi kan afholde det mest succesfulde OL i historien," sagde Herb Wesson, leder af bystyret i Los Angeles, inden afstemningen.



Selv om afstemningsresultatet var ensidigt, er ikke alle byens borgere lige begejstrede for udsigten til at huse den enorme sportsbegivenhed.



Foran rådhuset var en protestgruppe mødt op for at demonstrere deres utilfredshed.



"Vi er meget skuffede over resultatet, siger Stave Ducey," talsmand for protestorganisationen "Koalitionen for et nej til OL i Los Angeles".



Protestgruppen mener, at man skal bruge investeringer på noget andet end dyre idrætsanlæg.



"Der bor 55.000 mennesker på gaden i Los Angeles, og det kommer de olympiske lege ikke til at lave om på. Historier fra andre byer viser, at et OL kun gør det værre," siger talsmanden.



Den nidobbelte olympiske mester Carl Lewis, der er med i komitéen bag OL-buddet, er sikker på, at et OL-værtskab vil give byen et socialt og økonomisk løft.



"OL handler ikke kun om sport. Det handler om liv. Det handler om at kunne gøre en forskel. Hvis vi står sammen om det her, kan vi løse vores problemer," siger Carl Lewis.



Det forventes, at IOC i september vil tildele OL-værtskabet for 2024 til Paris og værtskabet for 2028 til Los Angeles. Den amerikanske by var også vært for OL i 1932 og 1984.



