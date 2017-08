Barcelona modtager penge og godkender Neymar-overgang

Relateret indhold Artikler

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar kan se frem til at få debut for Paris Saint-Germain (PSG) på søndag mod Guingamp efter milliardhandlen fra FC Barcelona.



Neymar har gået i uvished omkring, om han måtte se kampen fra sidelinjen, da Barcelona har bedt Det Spanske Fodboldforbund om at beholde spillerens licens, indtil klubben har modtaget betaling på 222 millioner euro (1,65 milliarder kroner).



De penge skulle Barcelona ifølge det franske nyhedsbureau AFP og fodboldmediet Goal have modtaget fredag, og derfor er de sidste formaliteter ved at falde på plads.



- Pengene er gået ind, og den resterende proces er sat i gang, siger en Barcelona-kilde til AFP.



Ifølge Barcelona er det normal procedure, at overførsler skal valideres, før spillernes licenser kan frigives. Når pengene først er gået ind, går det hurtigt.



- Når vi får godkendelsen fra FC Barcelona, sender vi spillercertifikatet omgående, siger en talsmand fra Det Spanske Fodboldforbund til AFP.



3. august bekræftede PSG, at man havde indgået en fem år lang kontrakt med Neymar.



/ritzau/