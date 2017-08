Hellerup Finans afblæser salget af Lyngby Boldklub

Eksklusivt for kunder

Kriseramte Hellerup Finans har nu taget Lyngby af salgslisten efter klubben gennem længere tid har været sat i spil for at styrke likviditeten i Hellerup Finans.



De seneste regnskabstal fra Hellerup Finans viser et underskud på 112 mio. kr. og en...