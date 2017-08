Statsministeren er på stadion til Danmarks EM-finale

Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), tager til Holland og overværer EM-finalen mellem Danmark og Holland, som spilles søndag.



Det skriver Statsministeriet lørdag i en pressemeddelelse.



"De danske landsholdskvinder har taget Danmark med storm. Holdet har udvist en fantastisk energi og spilleglæde i slutrunden. De er et forbillede for alle vores unge, for de viser, at alt er muligt, hvis man kæmper for det, man tror på," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Jeg er glad for at få mulighed for at bakke holdet op, når det løber på banen i de rød-hvide trøjer. Og jeg tror på, at de forlader stadion igen med guld om halsen og en pokal under armen.



Skal se kampen med den hollandske premierminister



Statsministeren skal overvære kampen i selskab med den hollandske premierminister, Mark Rutte, og Lars Løkke ser frem til at tale uformelt med hollænderen - så længe freden varer.



"Det bliver også en god lejlighed til at få en snak med min gode kollega Mark Rutt under mere uformelle former.



"Vi ser ens på mange europapolitiske spørgsmål, som jeg ser frem til at drøfte. Men mon ikke enigheden stopper ganske brat, når kampen først fløjtes i gang.



Statsministeren får selskab af 2500 andre danskere eller flere på lægterne i EM-finalen mod Holland.



Oprindeligt havde Dansk Boldspil-Union (DBU) fået tildelt 1000 billetter, men de blev revet væk på 20 minutter, og DBU arbejder stadig på højtryk for at skaffe endnu flere billetter til de danske fans.



Søndagens finale mod Holland spilles i Enschede med kampstart klokken 17.



/ritzau/