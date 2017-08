FCK møder Qarabag i Champions League-playoffkampe

FC København skal besejre Qarabag fra Aserbajdsjan, hvis den danske fodboldklub skal spille med i Champions League-gruppespillet i denne sæson.



De to hold trak hinanden i playoffrunden ved fredagens lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i Nyon i Schweiz.



Den første kamp mellem holdene spilles enten 15. eller 16. august, mens returkampen afvikles 22. eller 23. august.



Vinderen går videre til det økonomisk og sportsligt yderst attraktive Champions League-gruppespil, mens taberen må nøjes med at komme med i Europa League-gruppespillet.



FCK vandt i tredje kvalifikationsrunde med samlet 4-2 over FK Vardar fra Makedonien.



Qarabag vandt samlet 2-1 over Sheriff Tiraspol fra Moldova i playoffrunden.



Qarabag har vundet mesterskabet i Aserbajdsjan de seneste fire sæsoner.



Holdet har de seneste tre sæsoner været deltager i Europa Leagues gruppespil, hvor holdet dog ikke har formået at spille sig videre.



FCK var seedet i lodtrækningen og skulle derfor møde en useedet modstander.



De øvrige muligheder for de danske mestre var Slavia Prag (Tjekkiet), Astana (Kasakhstan), Rijeka (Kroatien) og Hapoel Beer-Sheva (Israel).



FCK-træner Ståle Solbakken havde på forhånd håbet på at undgå Rijeka.



FCK har fire gange siden 2006 deltaget i gruppespillet i Champions League, senest i sidste sæson.



I 2006/2007-sæsonen sluttede FCK sidst i sin gruppe med syv point.



Fire sæsoner senere nåede klubben sit sportslige højdepunkt i Champions League-regi med ti point og en andenplads i gruppespillet, inden holdet røg ud med et samlet 0-2-nederlag til engelske Chelsea i ottendedelsfinalen.



I 2013/2014-sæsonen sluttede FCK sidst i sin gruppe med fire point, men i sidste sæson havde klubben mere succes.



Ni point og en tredjeplads i gruppespillet betød, at FCK blev overført til Europa League.



Her besejrede holdet først bulgarske Ludogorets, inden det i ottendedelsfinalen blev til et samlet 2-3-nederlag til Ajax' senere finalister.



/ritzau/