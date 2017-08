FC Barcelona bekræfter: Neymar kan blive solgt for højeste beløb nogensinde

Opdateret kl. 13.38 - Fodboldstjernen Neymar har meddelt sin spanske klub, FC Barcelona, at han vil forlade klubben. Det skriver FC Barcelona på sin hjemmeside.



Klubben gør samtidig opmærksom på, at det koster 222 millioner euro at købe brasilianeren fri fra klubben.



Beløbet svarer til 1,65 milliarder danske kroner og vil indfri Neymars frikøbsklausul.



Alt tyder på, at Neymar nu skifter til den franske storklub PSG, der det seneste stykke tid har været meldt interesseret i den 25-årige brasilianer.



Neymar var onsdag i Barcelona, hvor han sammen med sin far, som også er Neymars agent, mødtes med klubbens ledelse for at fortælle om sin beslutning om at forlade klubben.



Efterfølgende har FC Barcelona henvist til Neymars frikøbsklausul på 222 millioner euro som prisen på spilleren.



Beløbet vil i så fald gøre ham til den dyreste fodboldspiller i historien.



Han vil med længder overgå den hidtidige rekord på 105 millioner euro, som Manchester United sidste sommer gav for midtbanestjernen Paul Pogba.



Neymar er fortsat på kontrakt i Barcelona, men har fået tilladelse til ikke at deltage i holdets træninger. Brasilianeren underskrev sidste år en kontrakt frem til 2021 med FC Barcelona.



Neymar kom til Barcelona fra brasilianske Santos i 2013. Han har spillet 186 kampe for Barcelona og scoret 105 mål.



