Pernille Blume sætter dansk rekord under VM

Opdateret kl. 10.32 - OL-sensationen Pernille Blume skal torsdag aften svømme semifinale i 100 meter fri ved langbane-VM.



Torsdag formiddag vandt hun sit indledende heat i Budapest, da hun kom i mål i tiden 53,13 sekunder. Det er ny dansk rekord på distancen.



Den rekord kan dog hurtigt stå for fald. Blume indikerer, at hun har meget mere at komme med under verdensmesterskabet.



"Det var dejligt at komme i gang. Jeg har været utålmodig de sidste par dage."



"Jeg lagde hårdt ud, og på de sidste 50 meter kunne jeg orientere mig om, hvor de andre var. De sidste ti meter glemte jeg at svømme hurtigt," siger Pernille Blume til TV2 Sport efter den danske rekord.



Semifinalerne i kvindernes 100 meter fri svømmes som den anden disciplin i aftenprogrammet, der begynder klokken 17.30.



Ved OL i Rio sidste år vandt hun overraskende guld på den halve distance. Hun var også med til at vinde bronze med den danske holdkap i Rio.



Inden Blume var i bassinet, var der også dansk deltagelse i et af de andre indledende heat i disciplinen. Signe Bro kom i mål i tiden 55,40 sekunder, og hun var dermed et stykke fra en plads i semifinalen.



Også Rikke Møller Pedersen skal svømme semifinale torsdag aften. Det er i 200 meter brystsvømning.



Torsdag formiddag blev hun nummer tre i sit indledende heat, da hun kom i mål i tiden 2 minutter og 24,69 sekunder.



