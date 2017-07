Mourinho slår fast: De Gea bliver i United

De seneste par sæsoner er der gået mange rygter om, at Manchester Uniteds spanske førstekeeper, David De Gea, skulle skifte væk fra den engelske klub.



De varmeste rygter har svirret om et skifte hjem til det spanske og kongeklubben Real Madrid.



Men skal man tro de seneste udtalelser fra Manchester Uniteds manager, José Mourinho, bliver det ikke til noget skifte for De Gea i dette transfervindue, skriver Reuters.



Det slog portugiseren fast, da han søndag mødte pressen under klubbens træningstur til USA.



"Jeg kan garantere, at han (David De Gea, red.) ikke forsvinder i denne sæson," siger Mourinho.



Han fortæller, at flere klubber tidligere har vist interesse i at hente De Gea, og at United var interesserede i at sælge, men at klubberne nu har trukket interessen tilbage igen.



"Han blev kontaktet for lang tid siden, og her var vi åbne for at sælge. Jeg har det altid på fornemmelsen, når en spiller ønsker at skifte klub, og så ønsker jeg ikke at stoppe dem."



"Så vi var åbne for et salg, men de interesserede klubber trak sig igen. Nu er han virkelig glad og fokuseret, og han arbejder bedre end nogensinde. Så han bliver hos os," siger Mourinho om den 26-årige stjernemålmand.



David De Gea har været i Manchester United siden 2011, og han har spillet 269 kampe for de røde djævle.



/ritzau/