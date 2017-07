Angrebslysten Contador kører for sit eftermæle

Med syv grand tour-sejre på cv'et har den spanske cykelstjerne Alberto Contador (Trek) ikke ret meget mere at bevise.



Han er endda medlem af den eksklusive skare på blot seks ryttere i historien, som har vundet alle tre grand tours - Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta España.



Faktisk er Contador og Bernard Hinault de eneste, som har vundet alle grand tours mindst to gange.



Men 34-årige Contadors seneste Tour-sejr ligger tilbage i 2009, efter at sejren i 2010 blev slettet på grund af en dopingdom. Det samme gjorde sejren i Giroen 2011.



Hans seneste grand tour-sejr var Giroen i 2015, og meget tyder på, at spanieren får svært ved at udvide sin samling på syv grand tour-triumfer.



I årets Tour de France har han lanceret flere storslåede angreb tidligt på etaperne, men den erfarne spanier har ikke længere den holdbarhed, som gør ham i stand til at vinde grand tours, ser det ud til.



- Han har stadig mentaliteten, men han har desværre ikke benene længere, siger den tidligere Tour-vinder Greg LeMond ifølge Reuters.



At dømme ud fra Contadors udtalelser efter udbruddet på 17. etape, så er han måske også mere på jagt efter et retvisende eftermæle end flere grand tour-titler.



- Jeg vil have folk til at huske mig som en rytter, der forsøgte ting. En, som kørte med stort mod, lød det fra Contador.



I dette års Tour er sidste chance for at vise stort mod torsdag, hvor rytterne slutter på det legendariske Col d'Izoard, der er uden for kategori.



Derefter er der en flad etape fredag, enkeltstart lørdag og så paradeetapen til Champs-Élysées i Paris søndag, hvor sprinterne kan folde sig ud en sidste gang.



/ritzau/