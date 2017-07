Spansk fodboldboss er anholdt i mulig korruptionssag

Spansk politi har tirsdag formiddag ransaget Det Spanske Fodboldforbunds hovedkvarter i en sag om mulig korruption.



Ifølge AFP er Angel Maria Villar Llona, præsidenten for forbundet, anholdt i sagen og nu i politiets varetægt.



Det samme er præsidentens søn, der hedder Gorka, fortæller en juridisk kilde til AFP.



67-årige Villar Llona, som er tidligere spansk fodboldspiller, er anholdt, fordi han er mistænkt for blandt andet at have misbrugt sin position til at begå underslæb med forbundets penge, fortæller kilden.



Ud over præsidenten og hans søn er en ansat i forbundet også anholdt i sagen.



Sagen drejer sig også om mulig matchfixing på internationalt niveau, fortæller kilden til AFP.



/ritzau/