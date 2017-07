Efter to dage med voldsomme smerter er det slut for Jakob Fuglsang.



Den danske Astana-rytter er udgået af årets Tour de France på fredagens 13. etape i kølvandet på sit styrt på onsdagens 11. etape.



Jakob Fuglsang kæmpede sig torsdag igennem 12. etape, men led et stort tidstab og mistede sin femteplads i den samlede stilling.



Og på fredagens 13. etape blev smerterne for store for Fuglsang, der måtte sætte sig ind i Astana-bilen med under 40 kilometer tilbage af etapen.



Jakob Fuglsang fik konstateret to brud på armen efter sit styrt, der skete i forplejningszonen på 11. etape.



Udviklingen er særdeles uheldig for Jakob Fuglsang, der var i gang med en flot Tour de France og altså også lå i top-5 før sit styrt.



Fuglsangs exit betyder samtidig, at indehaveren af Tourens gule trøje, Fabio Aru (Astana), mister endnu en vigtig hjælper. Også den stærke italienske hjælperytter Dario Cataldo (Astana) er udgået.



Cataldo var impliceret i samme styrt som Fuglsang.



/ritzau/