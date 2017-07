Chris Froome (Sky) måtte se sig slået på den sidste stigning mod mål på 12. etape i Tour de France torsdag.



Her viste briten, at han ikke er usårlig, urørlig eller allerede har vundet Tour de France for fjerde gang i karrieren.



Efter en dramatisk afslutning på etapen i Pyrenæerne måtte Froome sande, at Romain Bardet (AG2R) kørte med etapesejren.



Hvad værre var, så måtte Froome også sluge, at Fabio Aru (Astana) tog tilstrækkelig med afstand på de sidste meter mod målstregen, så italieneren overtog den gule førertrøje.



- Det var i sandhed en hård dag for mig i finalen. Mine holdkammerater lavede et fantastisk arbejde, men jeg havde ikke benene til at gøre det færdigt til sidst.



- Så simpelt er det. Der er ingen undskyldninger. Jeg havde bare ikke benene til det sidste spark.



- Det var brutalt med stigninger på over 20 procent. Det var en virkelig, virkelig hård afslutning.



- Jeg kan kun sige tillykke til Romain Bardet med etapesejren og til Fabio Aru for at tage den gule førertrøje. Løbet er helt sikkert åbent nu, siger Froome til Sky-holdets hjemmeside.



Italieneren var efter etapen lykkelig for at overtage løbets førertrøje.



- Det er umuligt at beskrive mine følelser. Det er en drøm at bære den gule førertrøje for alle ryttere. Jeg har kørt i den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia og i den røde førertrøje i Vuelta a España, så jeg manglede kun den gule trøje.



- Nu har jeg den. Jeg er super glad, siger Fabio Aru i en pressemeddelelse fra Astana.



Danske Jakob Fuglsang (Astana) var ikke en del af den dramatiske afslutning, da det skadede danske klassementhåb måtte opgive at følge med favoritterne på en stigning tidligere på etapen.



Jakob Fuglsang tabte næsten 28 minutter til Bardet, og danskerens rolle i det samlede klassement er dermed udspillet.



Efter etapen dedikerede Aru primært dagens trøjeerobring til både Fuglsang og holdkammeraten Dario Cataldo, der måtte forlade løbet onsdag.



- Jakob havde en frygtelig dag, og han kørte med en skade. Så jeg vil dedikere den gule trøje til dem begge og til hele holdet, siger Fabio Aru.



Fredag venter endnu en bjergprøvelse, når rytterne skal ud på en blot 101 kilometer etape med tre seje stigninger.



/ritzau/