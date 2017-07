Magnussen udgår af Østrigs Grand Prix og Bottas sejrer

Relateret indhold Aktieordbog

Danske Kevin Magnussen måtte søndag udgå af Østrigs Grand Prix på 30. omgang på grund af tekniske problemer med hans Haas-racer.



Danskeren havde ellers kørt sig op som nummer 11 i løbet, da problemerne med bilen opstod.



Magnussen begyndte dagens grandprix fra en startposition som nummer 15.



Det er stadig uvist, hvad der helt præcist forårsagede de tekniske problemer med danskerens bil.



Dagens vinder blev Valtteri Bottas (Mercedes), der startede fra poleposition. Sebastian Vettel (Ferrari) pressede ellers på til sidst for at tage føringen, men det lykkedes ikke for tyskeren.



Vettel blev nummer to, Mens australske Daniel Ricciardo (Red Bull) sluttede som nummer tre.



Kevin Magnussens teamkammerat, Romain Grosjean, sluttede som nummer syv.



/ritzau/