Styrtede ryttere udgår tidligt på Tourens kongeetape

Kongeetapen i dette års Tour de France har kort efter søndagens start krævet sine første ofre.



Fem kilometer efter fællesstarten i Chambéry lå de første ryttere i asfalten på den frygtede 9. etape.



Italieneren Manuele Mori (UAE Emirates) skreg i stor smerte efter et styrt, hvor han tydeligvis havde slået armen.



Hollandske Robert Gesink (LottoNL–Jumbo), der lørdag blev nummer to på 8. etape, var involveret i samme uheld.



Både Mori og Gesink valgte efterfølgende at forlade Touren.



Søndagens 9. etape byder på syv kategoriserede stigninger - tre er uden for kategori.



/ritzau/