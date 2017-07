Fodboldklubben Brøndby forlænger lejekontrakten med den tjekkiske angriber Jan Kliment, så han er i klubben frem til sommeren 2018.



Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside.



Kliment spillede 21 kampe for Brøndby i sidste sæson. Han scorede blot én gang.



Sportsdirektør Troels Bech har dog tiltro til angriberen.



"Jan er ikke bange for at arbejde hårdt, og han ved, hvad vi forventer af ham, så nu skal arbejdshandskerne på - og så skal kampene og målene nok komme. Det er så nemt i fodboldens verden at smide ud og finde noget nyt. Det var da også en overvejelse, vi havde, da det jo nærmest er en automatreaktion i et transfervindue, at nyt altid er bedre," siger Troels Bech.