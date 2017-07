Venus Williams er videre i Wimbledon efter fatal ulykke

Venus Williams spillede sig mandag videre til anden runde ved grand slam-turneringen Wimbledon i London.



Den 37-årige tennisspiller fra USA vandt 7-6, 6-4 over Elise Mertens fra Belgien.



Tiendeseedede Venus Williams var for nylig impliceret i en dødsulykke, da hun kørte i bil.



På tennisbanen formåede den amerikanske veteran dog at holde fokus.



Første sæt bød på et servegennembrud til begge spillere, og til sidst vandt Venus Williams tiebreaken med 9-7 på sin femte sætbold i tiebreaken.



I andet sæt kom Elise Mertens foran 2-0, men herefter lavede Venus Williams to servegennembrud på stribe og servede senere sejren hjem.



Tidligere mandag spillede andenseedede Simona Halep sig også videre fra første runde.



Rumæneren besejrede australske Marina Erakovic 6-4, 6-1.



/ritzau/