Caroline Wozniacki føler sig klar til sin første kamp i Wimbledon, efter hun i sidste uge døjede med en maveforstrækning i WTA-turneringen i Eastbourne, hvor hun tabte finalen til Karolína Plísková.



Mandag eftermiddag trænede hun på Wimbledons anlæg, men dog ikke på en bane, hvor tilskuere og presse kunne følge med ved selvsyn.



"Det føltes egentlig fint. Jeg fik trænet, lavet noget øvelser og servet. Det var fint. Jeg har fået noget behandling og tog en fridag (søndag)," siger Caroline Wozniacki efter den 80 minutter lange træning i London.



Fridag med Justin Bieber-koncert



Fridagen tilbragte hun blandt andet i Hyde Park, hvor idolet Justin Bieber gav koncert.



Da var den danske stjerne netop ankommet fra Eastbourne. Her opstod maveproblemerne i semifinalen mod Heather Watson fredag, og far og træner, Piotr Wozniacki, ærgrede sig over optakten til et af årets højdepunkter.



"Det var ikke optimalt, at hun fik de problemer op til Wimbledon og spillede finalen. Men det gik fint, bortset fra at hun tabte. Hun gjorde sit job fornuftigt," siger Piotr Wozniacki.



Overvejede I at melde fra til finalen?



"Ja og nej. Caroline sagde, hun kunne spille, men det var ikke optimalt. Men nu var der solgt billetter til en finale i en dejlig turnering," siger han.



Spørgsmål: Skulle hun have trukket sig, da problemerne opstod i semifinalen?



"Hun havde det ikke så dårligt, at hun ikke kunne lave noget. Men hun måtte have noget behandling," fortæller Piotr Wozniacki.



Timea Babos er modstanderen, når Caroline Wozniacki indleder Wimbledon tirsdag. Der er endnu ikke annonceret tider på tirsdagens kampe.



