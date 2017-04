Magnussen slutter langt tilbage i finsk triumfløb

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) måtte nøjes med en placering som nummer 13 i søndagens Formel 1-grandprix i Rusland.



Sejren gik til finske Valtteri Bottas (Mercedes), der sikrede sig karrierens første sejr.



Magnussens muligheder for et godt resultat på racerbanen i Sotji blev svækket allerede på første omgang.



I et forsøg på at undvige et sammenstød mellem holdkammeraten Romain Grosjean og Jolyon Palmer (Renault) kørte danskeren ud af banen, hvilket gav ham en fem sekunders stop-and-go-straf.



Magnussen brokkede sig over radioen over straffen, der kom til at koste lidt placeringer.



Danskeren lå på en tiendeplads, før de fleste kørere havde taget deres første pitstop. Da kørerne kom ud fra garagen efter første pitstop, var Magnussen nede som nummer 13.



Afstanden til de pointgivende top-10-placeringer var samtidig stor. På de sidste mange omgange stod det klart, at det ville kræve uheld hos flere af konkurrenterne, hvis Magnussen skulle have point.



Danskeren har fire point efter sæsonens første fire grandprixer.



/ritzau/