Boe og Mogensen tager EM-titlen tilbage fra landsmænd

Badmintonspillerne Mathias Boe og Carsten Mogensen kan for første gang siden 2012 kalde sig europamestre i herredouble.



I finalen besejrede den rutinerede duo landsmændene Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding i to sæt med 21-16, 22-20 og beviste, at styrkeforholdet i den hjemlige top er intakt.



Boe og Mogensen gik ind til kampen med en 5-2-føring i indbyrdes kampe mod Kolding og Conrad, og da det hele var overstået, var føringen udbygget.



Dermed bytter Conrad og Kolding sidste års EM-titel ud med en sølvmedalje. Boe og Mogensen var på grund af Carsten Mogensens sygdom ikke til start i 2016.



Førsteseedede Boe og Mogensen fik hurtigt overtaget mod de andenseedede modstandere, der kunne være med til 6-6, men derefter mistede rivalerne af syne.



Stille og roligt udbyggede Boe og Mogensen føringen, indtil de kunne tage sættet med 21-16.



Andet sæt begyndte i samme stil, og det stod hurtigt 6-2. Conrad og Kolding sloges dog hårdt for at komme tilbage i kampen og fik kontakt ved 17-17.



I en medrivende afslutning tilspillede Mathias Boe og Carsten Mogensen sig deres anden matchbold ved 21-20, og kampen blev afgjort, da Mads Pieler Kolding slog bolden ud af banen.



/ritzau/