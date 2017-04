København Håndbold kan lørdag eftermiddag spille sig i klubbens første DM-finale i kvindehåndbold, hvis det bliver til mindst uafgjort hjemme mod FC Midtjylland.



Det vil være et foreløbigt højdepunkt for den unge klub, men står det til klubejer og pengemand Kim Mikkelsen bliver det blot en trædesten mod flere og større succesoplevelser.



Han lover, at pengestrømmen ikke pludselig slipper op, som man tidligere har set uheldige eksempler på i håndboldverdenen.



"Om det skulle ske, at vi taber fem millioner de næste fire år, så er jeg her stadigvæk," siger Kim Mikkelsen til TV2 Sport.



Brugt et tocifret millionbeløb



Siden København Håndbold opstod og overtog FIF's licens i den bedste håndboldrække i 2013, har Kim Mikkelsen brugt et tocifret millionbeløb på drømmen om at skabe et københavnsk tophold.



Projektet kom langsomt fra start med skuffende resultater i de første år, men efter den overraskende udesejr over FC Midtjylland tidligere på ugen har København Håndbold det ene ben i finalen.



Og i de kommende år bliver der skruet yderligere op for satsningen.



"Jeg tror, vi skal endnu højere op i budgetter, end vi er nu. Vi lægger et lille lag på næste år. Vi kommer formentlig også til at lægge et lille lag på året efter, men det kan godt være, at man skal have et stort lag på et tidspunkt for at stå i Champions League-finalen. Men hvis de rigtige udsigter er der, er jeg også klar til at komme med finansieringen for det," siger Kim Mikkelsen.



Returkampen i semifinalen mellem København Håndbold og FC Midtjylland spilles klokken 16.10 lørdag eftermiddag.







/ritzau/