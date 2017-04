Betting sender kontroversiel fodboldspiller ud i 18 måneder

Relateret indhold Artikler

Den kontroversielle englænder Joey Barton kommer ikke til at spille fodboldkampe de næste 18 måneder.



Onsdag meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA), at Burnley-spilleren idømmes en karantæne på halvandet år for at have satset penge på fodboldkampe, selv om han ifølge FA's regelsæt ikke måtte.



Karantænen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Derudover skal Barton betale en bøde på 30.000 pund svarende til 263.000 kroner.



Sagen omfatter 1260 spil på fodboldkampe i perioden fra 2006 til 2016. 34-årige Barton har indrømmet sin skyld.



Tilbage i 2012 blev Barton suspenderet i 12 kampe, da han som Queens Park Rangers-spiller plantede en albue i hovedet på Carlos Tévez og sparkede Sergio Agüero i en kamp mod Manchester City.



I 2008 afsonede han desuden en fængselsdom på seks måneder for voldelig adfærd.



/ritzau/NTB