Skattemyndigheder ransager klubberne Newcastle og West Ham

Skattemyndigheder og politi ransager flere engelske og franske fodboldklubber og har anholdt flere personer i fodboldmiljøet.



Sky Sports skriver, at Premier League-klubben West Ham og Newcastle er blevet ransaget, samt at Newcastle-direktør Lee Charnley er blevet arresteret.



180 tjenestefolk fra skat- og toldmyndigheder har deltaget i operationen, som er rettet mod adresser i både Frankrig og England.



De anholdte personer er mistænkt for skattesvindel, oplyses det.



/ritzau/