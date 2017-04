Danske Select skal levere fodbolde til Bundesligaen

Relateret indhold Artikler

De fleste danske fodboldspillere har med ret stor sandsynlighed på et eller andet tidspunkt sparket til en bold fra den danske producent Select.



Og nu kommer turen så til verdensstjernerne i den tyske Bundesliga, der fra og med næste sommer også stifter bekendtskab med Select-boldene.



Selects tyske datterselskab Derbystar har indgået en aftale, som betyder at man skal levere kampbolde til den bedste og næstbedste tyske fodboldrække de kommende fire sæsoner.



Dermed tager Derbystar over efter Adidas, der ellers har siddet tungt på rettighederne i hjemlandet, hvis liga er den med det højeste tilskuertal i Europa.



Select, der købte Derbystar-brandet i 1991, leverer i forvejen bolde til de bedste ligaer i Danmark, Sverige, Finland, Island, Belgien og Holland.



Også det danske landshold træner og spiller med boldene fra Select, der bliver håndsyet i Pakistan.



Derbystar-bolde blev også benyttet til samtlige kampe i Bundesligaen i sæsonen 1979-80.



/ritzau/