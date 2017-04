FC København henter cypriotisk angriber i Apoel

Relateret indhold Artikler

Sommerens første tilgang til FC København er på plads.



FCK og cypriotiske Apoel FC er blevet enige om en handel, der sender den cypriotiske landsholdsangriber Pieros Sotiriou til København.



Sotiriou har i denne sæson gjort sig bemærket i både den cypriotiske liga samt på den europæiske scene med foreløbig 23 mål i 43 kampe for Apoel.



Han scorede fem mål for Apoel i de europæiske turneringer. Det ene mål var mod FCK i Champions League-kvalifikationen.



FCK-manager Ståle Solbakken er meget tilfreds med tilgangen.



- Vi har fundet en angriber, der har lidt af det hele, og på mange områder har den rigtige profil for en FCK-angriber.



- Han har en fysik på internationalt niveau, en stor arbejdsradius og formår at kombinere det med et flot scoringsgennemsnit.



- Han kommer med international erfaring og er vant til at spille under pres for en topklub, og det har han vist, at han kan håndtere, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.



/ritzau/