Brøndby vil straffe rotte-unoder med hjælp fra video

Rotter eller andre kasteskyts hører ingen steder hjemme under en fodboldkamp.



Det mener Brøndby-sportsdirektør Troels Bech, efter at der blev kastet med døde rotter i mandagens superligakamp mod FC København.



Derfor skal den eller de personer, der kastede rotter ned mod en FCK-spiller, der skulle tage et hjørnespark, straffes.



- Vi vil nu kigge al videomateriale og billeder igennem, ligesom vores fankoordinatorer vil gå i dialog med fangrupperne i håbet om, at vi i fællesskab kan identificere rette vedkommende og sikre, at vedkommende får karantæne fra stadion.



- Vi har Danmarks mest atmosfærefyldte fodboldstadion og hjemmebanen for Danmarks suverænt bedste fans.



- Og et enkelt individ skal ikke ødelægge det for det store fællesskab, siger Troels Bech til klubbens hjemmeside.



Sportsdirektøren tager kraftig afstand fra rotte-unoderne under lokalopgøret, der ellers bød på en god og intens stemning.



- Først og fremmest havde vi en fantastisk ramme for et derby, og stemningen før kickoff var noget helt specielt.



- Når vi så står her efter kampen, så er vi selvfølgelig ærgerlige over, at vi måtte forlade banen uden point, men det er mindst lige så ærgerligt, at der er enkelte besøgende, der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt.



FCK vandt derbyet i Brøndby med 1-0 på et mål af kantspilleren Benjamin Verbic.



