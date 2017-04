FCK og Brøndby giver plads til udeholdets fans

Relateret indhold Artikler

FCK og Brøndby har lavet en aftale, der fra næste sæson sikrer Brøndbys-fans 2500 derbybilletter i Parken. FCK-fans får 2100 billetter til derbykampe i Brøndby.



En ny aftale omkring udebaneafsnittene til kampene er på plads og betyder, at der bliver 2500 billetter til Brøndbys fans i et nyt afsnit på D-tribunen i Parken, mens FCK får 2100 billetter til kampene på Brøndby Stadion.



På Brøndby Stadion bliver udebaneafsnittet tilpasset og udformet til det nye antal pladser.



Det er fanrepræsentanter fra de to klubber, der er i fællesskab er nået frem til den nye aftale.



Den nye aftale kræver en del arbejde med at skabe de fysiske rammer og sikkerhedsmæssige hensyn i udebaneafsnittene på begge stadioner og kan derfor først træde i kraft i den kommende sæson.



Indtil de nye forhold er på plads vil der til de to kommende kampe mellem FCK og Brøndby være 1500 billetter til hver klub.



I Parken bliver der til kampen 14. maj lavet en ny udformning af udebaneafsnittet på D-tribunen, mens panserglasset bliver fjernet fra udebaneafsnittet på Brøndby Stadion til kampen 17. april.



/ritzau/