Mikkel Kessler gør comeback: Det er ikke for pengenes skyld

Den tidligere danske bokseverdensmester Mikkel Kessler er tilbage.



Team Sauerland og Mikkel Kessler bekræftede ved et pressemøde fredag, at Kessler gør comeback i bokseringen efter fire års fravær.



- Det er med stor glæde, at vi kan se frem til Kesslers comeback. Der kommer ikke dato på i dag. Der kommer mere information i løbet af de kommende uger.



- Vi er glade for, at én, som har givet så meget til sporten og haft en fantastisk karriere indtil nu, og som har bokset med de bedste, kommer tilbage på et sportsligt niveau, hvor han igen kan erobre verden, siger boksepromotor Kalle Sauerland.



Herefter tog en velfriseret og veloplagt Mikkel Kessler over og satte sine ord på beslutningen om at gøre comeback.



- Det er dejligt at sidde her igen.



- Jeg er glad for, at jeg stadig har en plads hos Team Sauerland. Det har været en lang vej for mig at stoppe med at bokse.



- Jeg vil gerne tilbage. Som jeg altid har sagt, det er hjertet, der driver det for mig, siger Mikkel Kessler.



38-årige Mikkel Kessler har ikke været i ringen, siden han i maj i 2013 led et nederlag til Carl Froch, som Kessler havde besejret tre år forinden.



Siden blev der arbejdet på at arrangere enten en tredje kamp mod Froch eller en revanche mod Andre Ward, som Kessler overraskende tabte til i 2009.



Da der aldrig kom en aftale i stand valgte Kessler i juni 2015 at stoppe karrieren.



- Carl Froch og Andre Ward ville ikke, og så ville jeg heller ikke.



- Så har jeg skubbet en barnevogn og fået to dejlige unger, og nu har jeg fået min motivation tilbage, siger Kessler.



Efter en træning med en anden bokser for en måned siden gik det pludselig stærkt for Mikkel Kessler, da en idé var født i ham.



- Jeg elsker store udfordringer. Jeg tænkte, nu skal det være. Det er den største udfordring at være væk i fire år. Jeg føler, det er tre måneder siden, jeg boksede, siger den tidligere verdensmester i forbundene WBA og WBC.



Mikkel Kessler havde igennem de senere år af karrieren flere fysiske udfordringer, blandt andet problemer med syn, hænder og ryg.



Han er godt klar over, at det stiller store krav til hans fysik at komme tilbage i ringen som 38-årig.



- Jeg er blevet ældre, og kan min krop holde til det?



- Jeg tror på det. Jeg har holdt formen ved lige, og jeg er i vægt, og jeg har altid været i god form.



- Vi skal finde ud af, hvordan reagerer min krop, når jeg presser den meget. Der er mange ting, men det er det, jeg vil, og så gør jeg det 300 procent, siger Mikkel Kessler.



Når en bokser vender tilbage efter fire års fravær fra ringen, så er det oplagt at tænke, at det kan være for pengenes skyld.



- Jeg kommer ikke til at tage en kamp for pengenes skyld.



- Så havde jeg gjort det for to år siden. Jeg gør det med hjertet. Jeg sparer ikke på nogen omkostninger. Det skal gøres rigtigt, med den rigtige træning og med familien tæt på og med på råd, siger bokseren.



Kalle Sauerland bekræfter Mikkel Kesslers tilgang til det at gøre comeback.



- Mikkel har uden tvivl tjent rigeligt, og han gør det ikke for pengenes skyld, siger boksepromotoren.



Kalle Sauerland pointerede, at han kunne have lavet mange kampe med gode penge til Kessler tidligere, men at Kessler var ude efter udfordringer og ville møde Andre Ward eller Carl Froch efter nederlaget i 2013.



- Mikkel er altid gået efter udfordringerne - ikke pengene, siger Kalle Sauerland.



/ritzau/