Skats pengekasse går hvert år glip af et millionbeløb, fordi en skattefidus tilsyneladende har bredt sig i danske fodboldklubber, skriver Politiken fredag.



Tricket går ud på at lade klubberne aflønne agenten, når der er forhandlet ny spillerkontrakt, selv om agenten reelt repræsenterer spilleren. Det giver begge parter en skattefordel.



Men konstruktionen er på kant med loven.



Hvis en fodboldklub betaler honoraret til en agent, der varetager spillerens og ikke klubbens interesser, kan det anses som betaling af spillerens udgift og dermed en slags ekstra løn.



Tricket sparer spilleren for at betale skat af agenthonoraret, ligesom klubben sparer moms.



Dansk Boldspil-Union (DBU) er i gang med at efterforske sagen og har ifølge kommunikationschef Jakob Høyer fundet "en række mistænkelige tilfælde".



- Vores jurister har researchet for at finde ud af, om ikke agenten reelt set har repræsenteret spilleren, selv om han formelt set har stået anført på klubbens side, siger Jakob Høyer til Politiken.



Han oplyser, at flere af sagerne nu er indbragt for Fodboldens Disciplinærinstans.



En opgørelse fra DBU viser, at klubberne i 2016 hyrede og betalte agenter for i alt 27 millioner kroner i forbindelse med handler og kontraktforlængelser.



Dermed blev mere end tre fjerdedele af agenternes løn betalt af klubberne, og tallet er vokset i forhold til året før.



Mens klubber i 2015 betalte for agenten i 63 handler, var tallet i 2016 oppe på 93.



