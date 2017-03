Medie: Mikkel Kessler får comeback i bokseringen

Ifølge BT vil Mikkel Kessler gøre comeback i bokseringen.



Team Sauerland har indkaldt til pressemøde i København fredag, hvor promotoren varsler "en stor nyhed for dansk boksning".



Nu 38-årige Mikkel Kessler har ikke været i ringen, siden han i 2013 led et nederlag til Carl Froch.



I januar skrev danskeren på sin Instagram-profil, at han havde boksetrænet for første gang i 18 måneder, da han været i ringen med Abdul Khattab.



Hvad Kesslers forestående comeback indebærer, oplyser BT ikke.



/ritzau/