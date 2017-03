Ronaldo topper fodboldspillernes lønrangliste

Cristiano Ronaldo tog sidste år prisen som verdens bedste fodboldspiller foran Lionel Messi, og også på andre punkter er portugiseren bedre kørende end sin argentinske rival.



Ifølge det franske fodboldmagasin France Football er Cristiano Ronaldo således den bedst betalte fodboldspiller i sæsonen 2016/17.



Real Madrid-stjernen kan i løbet af sæsonen sætte 95,3 millioner euro ind på sin formentlig svulmende bankkonto. Det svarer til 708 millioner danske kroner.



Til sammenligning må Lionel Messi klare sig for 76,5 millioner euro (569 millioner kroner).



Det skriver France Football i den udgave, der udkommer tirsdag. Magasinets rangliste er baseret på spillernes løn, bonusser og reklameindtægter i den igangværende sæson.



Næste mand på listen er Messis klubkammerat Neymar, som scorer 55,5 millioner euro (412 millioner kroner), mens Real Madrids Gareth Bale må nøjes med fjerdepladsen.



Waliseren står til at indkassere 41 millioner euro (304 millioner kroner) for sine evner på fodboldbanen.



/ritzau/AFP