Hollandsk landstræner overvejer exit efter ny fiasko

Hollands fodboldlandshold har stolte traditioner, men nationen har de seneste år været i krise, og lørdag løb holdet ind i endnu en stor skuffelse.



Med et 0-2-nederlag på udebane mod Bulgarien røg Holland ned som nummer fire i VM-kvalifikationsgruppe A, og dermed er vejen til VM i Rusland blevet lang.



Samtidig har man en misset EM-kvalifikation fra 2016 i frisk erindring. Uvant for den normalt stærke nation, og det har fået landstræner Danny Blind til at overveje, om han er den rigtige mand til jobbet.



"Jeg må overveje nu, om jeg stadig er i stand til at udføre dette job," siger Blind ifølge Reuters efter nederlaget i Bulgarien.



"Jeg må overveje det, og det samme vil min arbejdsgiver (Det Hollandske Fodboldforbund, red.) gøre."



Blind blev ansat i 2015 og stod således også i spidsen for holdet, som missede kvalifikationen til EM i Frankrig 2016.



Med kun syv point efter fem kampe i VM-kvalifikationen er Holland hele seks point efter Frankrig, som ligger på førstepladsen, der giver den direkte billet til VM i Rusland.



Samtidig har man tre point op til Sverige, som ligger på andenpladsen, der kan give playoffkampe om at komme til VM.



Og Blind er i tvivl om, hvorvidt han kan få holdet ud af problemerne.



"Jeg er nødt til at være overbevist om, at jeg kan rette op på tingene (hvis jeg skal fortsætte, red.). Men vi må også være ærlige og sige, at det nu bliver langt sværere at komme til Rusland," siger Danny Blind.



/ritzau/