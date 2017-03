FCK-profil: Vi er vores egen værste fjende nu

Relateret indhold Artikler

Med en sikker sejr på 3-1 søndag ude over Silkeborg går FC København ind i Superligaens mesterskabsspil som en klar nummer et. De danske mestre har ikke tabt én eneste gang i sæsonens 26 kampe, og de har tilmed vundet 19 gange.



FCK har hele 12 point ned til nærmeste forfølger fra Brøndby, og der skal derfor et mindre mirakel til, hvis FCK ikke ender med at løfte pokalen, når de sidste 10 kampe er færdigspillet.



Og på trods af Brøndby som nærmeste forfølger så er det ikke dem, som FCK's William Kvist ser som københavnernes største trussel.



- Med det her udgangspunkt, som vi går ind i slutspillet med, så er vi selv vores egen værste fjende nu. Og det vil vi egentlig rigtigt gerne være, siger William Kvist med et smil på læben, inden han fortsætter.



- Det burde ikke kunne gå galt, men vi skal fortsætte med at spille vores flotte og vores effektive spil. Vi har et fantastisk udgangspunkt, som vi selv har skabt i løbet af sæsonen. Nu har vi desværre ikke europæiske kampe mere, men det må vi så bare udnytte positivt, siger William Kvist.



FCK-træner Ståle Solbakken ser også særdeles positivt på mesterskabsslutspillet, mens han i første omgang glæder sig over, at hans spillere nu kan få en tiltrængt pause efter mange kampe i både Superligaen og Europa.



- Vi har et godt udgangspunkt nu, det er klart. Men der er ti kampe igen, og nu skal vi selvfølgelig fuldføre en utrolig flot sæson.



- Landskampspausen kommer dog på et godt tidspunkt, for drengene trænger til en pause efter et hårdt program. Så er vi alle helt klar til slutspillet bagefter, siger Ståle Solbakken.



