Nicklas Bendtner i overraskende skifte til norsk fodbold

Den tidligere angrebsprofil på det danske fodboldlandshold, Nicklas Bendtner, skifter på meget overraskende vis til norsk fodbold.



Sent mandag aften oplyser den norske mesterklub Rosenborg således, at man har sikret sig den tidligere Arsenal-spiller på en tre-årig kontrakt.



29-årige Bendtner har spillet 73 landskampe og scoret 29 mål, men har de seneste år haft en omtumlet klubkarriere.



Efter to år uden stor succes i tyske Wolfsburg tog Nicklas Bendtner i sommers et skridt ned til Nottingham Forest i den næstbedste, engelske række, hvor han fik en kontrakt for to år.



Her er han dog også røget af holdet, og nu går turen så til Norge, hvor Rosenborg har lokket danskeren med en tre-årig kontrakt. Nicklas Bendtner kommer til at afløse en anden dansker, topscoreren Christian Gytkjær, som Rosenborg solgte til tyske 1860 München i januar.



Nicklas Bendtner kan bl.a. se frem til, at Rosenborg til sommer skal i Champions League-kvalifikation som forsvarende, norske mestre i 2016.