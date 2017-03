Borgmester godkender Chelseas stadionudvidelse

Premier League-klubben Chelsea kan se frem til at få øget sin opbakning til klubbens hjemmekampe markant.



Mandag har Londons borgmester, Sadiq Khan, godkendt klubbens plan om en udvidelse af Stamford Bridge, så det historiske fodboldstadion efter en totalombygning kan huse 60.000 tilskuere mod i dag 41.600 tilskuere.



Det oplyser bystyret på sin hjemmeside.



- Jeg er sikker på, at det nye stadion bliver en juvel i Londons sportsudbud og kan tiltrække fodboldfans fra hele verden, siger borgmesteren.



I januar godkendte Hammersmith and Fulham Council, det lokale byråd i området, hvor Stamford Bridge ligger, planen om en stadionudvidelse.



Når ombygningen går i gang, hvilket forventes at ske efter indeværende sæson, skal Chelsea midlertidigt spille på Wembley Stadium.



Chelseas håb er, at klubben igen fra sommeren 2020 kan spille hjemmekampe på Stamford Bridge. Stadionet blev opført i 1877, og siden 1905 har det været Chelseas hjemmebane.



