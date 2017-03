DBU afgiver magt til klubberne i dansk fodbold

Dansk Boldspil-Union (DBU) afgiver en stor del af sin magt og indflydelse i dansk fodbold.



På et årsmøde lørdag i Korsør har DBU's repræsentantskab stemt for at overdrage væsentlige dele af ansvaret for driften og udviklingen af Superligaen, pokal- og divisionsfodbolden til Divisionsforeningen, der repræsenterer de danske topklubber.



Samtidig har repræsentantskabet vedtaget, at breddefodbolden overgår til lokalunionerne.



Topfolk har advaret mod ændringerne



Forud for lørdagens årsmøde har flere tidligere topfolk i DBU advaret mod ændringerne, der som minimum gælder frem til 2028.



DBU's tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen mener, at unionen reelt udhuler sin egen indflydelse på dansk fodbolds daglige drift og udvikling.



DBU-formand Jesper Møller har til gengæld forsvaret ændringerne med, at magten decentraliseres, så beslutningerne og arbejdsopgaverne kommer tættere på de berørte aktører.



Skal stå for herrelandsholdet og kvindefodbold



I fremtiden vil DBU's primære opgaver bestå af landsholdsfodbold og elitefodbold for kvinder.



Divisionsforeningen overtager ansvaret for at fastsætte licens- og stadionkrav og stå for administrationen af spillerkontrakter. Udviklingen af regelsæt og disciplinære bestemmer placeres også hos Divisionsforeningen.



Topklubberne får desuden magt over den kommercielle anvendelse af rettigheder til Superligaen, divisionerne og pokalturneringen.



Foreningen af Lokalunioner (FLU) overtager administrationen af breddefodbolden.