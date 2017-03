Liverpool leverer stort underskud trods rekordomsætning

Pengene strømmer ind i Premier League-klubberne med lukrative tv-aftaler og merchandisesalg overalt på kloden, men hos Liverpool har man alligevel formået at bruge flere penge, end man har fået ind.



Onsdag har klubben præsenteret et underskud på godt 172 millioner kroner for det regnskabsår, som sluttede med udgangen af maj 2016.



Det meddeler klubben på sin hjemmeside.



Her angiver man investering i førsteholdstruppen samt kompensation til den fyrede manager Brendan Rodgers og hans stab som de væsentligste årsager til underskuddet.



Det røde regnskab blev leveret på trods af, at klubben satte omsætningsrekord med en indtjening på hele 2,6 milliarder kroner.



Ifølge AFP har Liverpool købt 12 spillere i det afsluttede regnskabsår, herunder Roberto Firmino for godt 250 millioner kroner og allerede videresolgte Christian Benteke for 279 millioner kroner.



Man solgte dog også Raheem Sterling for 427 millioner kroner til Manchester City.



Fra klubledelsens side forlyder det dog, at man forventer et markant bedre regnskab næste år.



Dels regner man med, at omsætningen stiger, og dels er byggeriet af en ny tribune i forbindelse med stadionudvidelsen færdig, så den kan generere yderligere indtægter.



/ritzau/