FCK nærmer sig 200 millioner kroner for Europa-eventyr

FC Københavns fornemme præstationer i Europa har givet en rekordstor indtjening på omkring 190 millioner kroner.



Indtægterne kan stige yderligere, hvis FCK i marts formår at kæmpe sig videre fra ottendedelsfinalerne i Europa League mod en endnu ukendt modstander.



Hvem FCK-manager Ståle Solbakkens mandskab skal op imod afsløres fredag klokken 13, når Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) afholder lodtrækning til næste knockout-runde.



Alene københavnernes bedrifter i Champions Leagues gruppespil betyder, at Uefa har sendt 143 millioner kroner til den danske mesterklub.



Overgangen til Europa League og den samlede sejr i 16.-delsfinalen over bulgarske Ludogorets har sikret FCK en yderligere indtjening på godt 9 millioner kroner.



Derudover har FCK udsigt til en god bid af de såkaldte Market Pools, der er penge genereret fra Uefas salg af tv-rettigheder.



Regnskabet for Market Pool gøres først op, når de europæiske klubturneringer er færdigspillet. Men FCK kan forvente mellem 35 og 40 millioner kroner med baggrund i de nuværende bedrifter.



Dermed overgår københavnerne indtjeningen fra 2010/11-sæsonen, hvor holdet nåede ottendedelsfinalerne i Champions League. Her blev FCK sendt ud af engelske Chelsea. Dengang røg der 158 millioner kroner fra Uefa i FCK's pengekasse.



Ud over de mange Uefa-penge er FCK's omsætning blevet øget af de mange tilskuerindtægter, som de europæiske kampe har genereret.



Sådan ser Uefa-regnskabet ud for FCK i 2016/17:



Champions League:



* Playoff-runde: 2 millioner euro



* Gruppedeltagelse: 12,7 millioner euro



* Præstationsbonus: 4,5 millioner euro (to sejre og tre uafgjorte kampe)



* Market Pool: Ikke opgjort (I sidste sæson modtog Malmö FF 4,9 millioner euro)



Europa League:



* Plads i 16.-delsfinalen: 0,5 millioner euro



* Plads i ottendedelsfinalen: 0,75 millioner euro



* Market Pool: Ikke opgjort



Mulige fremtidige indtægter:



* Plads i kvartfinalen: 1 million euro



* Plads i semifinalen: 1,6 million euro



* Taber af finalen: 3,5 millioner euro



* Vinder af finalen: 6,5 millioner euro



Kilde: Uefa



/ritzau/