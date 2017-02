Sidste år førte ham dem til mesterskabet - nu fyrer Leicester Claudio Ranieri

De engelske fodboldmestre, Leicester, har fyret manager Claudio Ranieri, der førte klubben til Premier League-titlen i sidste sæson.



Det meddeler den kriseramte klub torsdag aften på sin hjemmeside.



Fyringen sker, dagen efter at Leicester tabte 1-2 ude til spanske Sevilla i den første af to kampe i Champions Leagues ottendedelsfinaler.



Fyringen har dog næppe meget med lige præcist den kamp at gøre. Snarere skyldes den Leicesters svage resultater i den engelske liga.



Fjerdesidst i Premier League



Kasper Schmeichels klub er fjerdesidst i Premier League og har blot et enkelt point ned til Hull under nedrykningsstregen.



"Dette har været den sværeste beslutning, vi har truffet, i de syv år, siden King Power (thailandsk butikskæde, red.) fik ejerskabet i Leicester."



"Men det er vores pligt at sætte klubbens interesser over alle personlige hensyn, uanset hvor stærke disse måtte være," siger Leicesters næstformand, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.



Assistenten tager over



Craig Shakespeare, der hidtil har været assisterende manager, og førsteholdstræner Mike Stowell skal lede Leicester-holdet, indtil klubben har fundet en permanent afløser for Claudio Ranieri.



Den italienske manager kom til Leicester i juli 2015.



I sin første sæson førte han klubben til et sensationelt mesterskab, det første i Leicesters historie.



"Vi forventede ikke, at vi kunne gentage sidste sæsons ekstraordinære bedrifter."



"Overlevelse i Premier League var vores første og eneste mål fra begyndelsen af sæsonen."



"Men nu har vi en kamp foran os i forhold til at nå det mål, og vi mener, at en ændring er nødvendig for at kunne få maksimalt udbytte af de sidste 13 ligakampe," siger Aiyawatt Srivaddhanaprabha.



Leicester har blot 21 point for 25 kampe før hjemmekampen mod Liverpool på mandag.



Mestrene har kun fået et enkelt point i seks ligakampe efter nytår, hvor Leicester ikke har formået at score et eneste mål.