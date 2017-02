Fanklubber truer med boykot af Telia Parken

Relateret indhold Artikler

Kun ganske få Brøndby-fans vil troppe op, når deres favorithold søndag eftermiddag møder FC København i Telia Parken.



Brøndby har sat billetter til salg til udebaneafsnittet, men fangrupperne Brøndby Support og Alpha har valgt at boykotte kampen på grund af utilfredshed med afsnittet.



Nu kan boykotten blive endnu mere omfattende. Således truer fanklubber fra de øvrige 12 superligaklubber med boykot af Telia Parken, hvis de ikke får forbedrede vilkår som udebanefans.



Det fremgår af en klage, som AaB Support Club har publiceret på sin hjemmeside søndag.



Klagen er også underskrevet af fanklubber fra AGF, FC Midtjylland, Esbjerg, Horsens, OB, Lyngby, Randers, Viborg, Silkeborg, Sønderjyske og FC Nordsjælland.



"Fra begyndelsen af 2016 har udeholdets fans været placeret på A11, som for flertallets vedkommende regnes for Danmarks suverænt dårligste," lyder kritikken i klagen.



Brøndby er blevet tilbudt et afsnit på D-tribunen, men er ikke tilfreds med dette. De øvrige 12 klubber, der normalt kan samle markant færre end Brøndby, til udekampene i Parken, ønsker gerne denne tribune stillet til rådighed.



"Derfor foreslår vi FC København, at når der udformes et afsnit til udeholdets fans i Telia Parken til kampene mellem FC København og Brøndby, skal dette afsnit være skalerbart."



"Sådan så vi også kan blive tilbudt dette afsnit, når vi kommer på besøg i Telia Parken."



"Sker det ikke, vil der ikke være fans fra udeholdet til stede i Telia Parken, når slutspillet begynder," lyder truslen.



Allerede lørdag aften luftede formanden for Danske Fodbold Fanklubber (DFF), Rasmus Trenskow, sin utilfredshed i BT.



"Vi vil meget gerne i dialog med FCK, men vores medlemmer føler, at de bliver mødt af en mur. "Sådan har vi besluttet det. Og sådan bliver det", er den følelse, de har, når de har snakket med FCK," siger Rasmus Trenskow.



I FC København forstår man ikke kritikken.



"Vi har ingen planer om at flytte udebaneasnittet, men vi lytter selvfølgelig altid til konstruktiv kritik fra vores gæster, så de er velkomne til at henvende sig," skriver FCK's pressechef, Jes Mortensen, på Twitter.



/ritzau/