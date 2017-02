Relateret indhold Tilføj søgeagent FC Nordsjælland Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer FC Nordsjælland

Superligasæsonen 2016/17 blev fredag aften skudt i gang igen efter vinterpausen, da FC Nordsjælland og Lyngby spillede lokalopgør på Farum Park.



Oprykkerne fra Lyngby havde et forrygende efterår og fik også en perfekt start på foråret, da holdet vandt 1-0 og dermed rykker op på tredjepladsen.



Lyngby havde David Boysen med fra start, og kantspilleren gjorde dermed comeback for den klub, han fra hollandske Roda skiftede tilbage til i januar.



Boysen gjorde sig hurtigt positivt bemærket, da han efter 20 minutter bragte gæsterne i front med 1-0 efter fornemt forarbejde af angriberen Jeppe Kjær.



Lyngbys scoring faldt efter en start på kampen, hvor FCN ellers havde domineret og skabt flere store chancer.



Efter få minutter var Karlo Bartolec tæt på at bringe FCN foran, da han sparkede bolden på stolpen, og FCN var i det hele taget flere gange tæt på at få scoret.



Kort efter pausen ramte Lyngbys David Boysen overliggeren, men ligesom i første halvleg sad FCN på det meste.



Der var stor spænding mellem de to holds spillere, og kampens dommer Lars Christoffersen måtte flere gange sætte sig igennem og tale spillerne til ro, mens han også uddelte adskillige advarsler.



Den tidligere FCN-målmand Jesper Hansen havde en god dag i Lyngby-målet, og han sørgede med flere redninger for, at gæsterne holdt føringen.



Sejren sender Lyngby godt på vej mod top-6 og mesterskabsslutspillet, mens FCN fortsat har fem point op til sjettepladsen.



/ritzau/