Wozniacki slider sig i semifinale efter tre afbrydelser

Det hører til sjældenhederne, at tennisspillere bliver afbrudt tre gange i løbet af en kamp på grund af regnvejr i ørkenstaten Qatar.



Men Caroline Wozniacki og Lauren Davis trådte for fjerde gang på et døgn ind på banen og fik omsider afviklet kvartfinalen ved Qatar Total Open i Doha.



Kampen endte med en sejr på 7-5, 6-1 til Wozniacki efter en i perioder tæt og medrivende kamp.



Torsdag nåede duellanterne kun lidt over et parti, og fredag middag kunne de afvikle endnu et parti. Her stod det 2-0 til den tidligere danske verdensetter.



Wozniacki og Davis nåede også at varme op på banen imellem de to partier, men igen afbrød regn kampen, så den blev udsat til fredag.



I starten klarede Wozniacki at håndtere de mange afbrydelser bedst, og verdensranglistens nummer 18 kom foran 3-0.



Men Lauren Davis, der er nummer 55 i verden, kæmpede sig tilbage i opgøret, der fredag var præget af meget vind.



Naboen forstyrrede



Wozniacki klagede til dommeren over, at der blev varmet op på banen lige ved siden af bane 1, hvor hun spillede kvartfinale mod Davis.



Danskeren mente, at det forstyrrede unødvendigt, og at der burde kunne spilles på en af de mange andre baner på anlægget i Doha.



Davis virkede fokuseret og brød Wozniacki tre gange i træk, men amerikaneren blev også selv brudt to gange.



Davis var på et tidspunkt foran 5-4 og 40-15, men missede to sætbolde. Og de misbrugte muligheder sad måske i baghovedet efterfølgende hos Davis.



Med sine blot 1 meter og 57 centimeter er Davis den mindste spiller i top-100, og Wozniacki lobbede ofte bolden hen over hovedet på amerikaneren.



I andet sæt var Wozniacki klart bedst, og Davis havde ikke samme snert i sine slag.



Davis fulgte med til 1-1, men blev herefter udspillet og tabte fem partier i træk og dermed kampen.



I semifinalen skal Wozniacki møde OL-guldvinderen Mónica Puig fra Puerto Rico.



/ritzau/