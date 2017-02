Relateret indhold Tilføj søgeagent Odense Boldklub Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Odense Boldklub

Der har været meget snak om Randers FC-anfører Mads Fengers fremtid.



Nu er det sikkert, at den ikke er i Randers, men i stedet i svenske Hammarby, der har skrevet kontrakt med Fenger fra sommeren 2017.



26-årige Fenger kom til Randers fra Skovbakken som ynglingespiller og forlader ligaen som anfører og som den Randers-spiller med flest kampe for førsteholdet.



"Mads Fenger har gennemgået en fantastisk udvikling i Randers og er blevet en stor profil ikke bare i Randers, men i hele ligaen. Derfor er det også ærgerligt, at vores veje skilles til sommer, men sådan er fodboldgamet en gang imellem. Vi har været bekendt med Mads Fengers drøm om at komme til udlandet og prøve kræfter med en ny liga, og det har vi naturligvis stor forståelse for i Randers. Vi er helt sikre på, at Mads slutter godt af i klubben og ønsker ham derefter al held og lykke i fremtiden," siger Randers-sportschefen, Ole Nielsen, til klubbens hjemmeside.



For hovedpersonen selv har det været svært at skulle tage afsked med klubben.



"Jeg har haft en fantastisk tid i Randers, og det har ikke været nemt at tage beslutningen om at forlade klubben. Men jeg vil prøve mig af et andet sted, og tiden er helt rigtig nu. Jeg vil dog give alt, hvad jeg har for at slutte godt af i forårssæsonen og være med til at få holdet så langt op i tabellen som muligt," siger Fenger.



På mandag i Odense spiller Mads Fenger sin kamp nummer 250 for Randers ude mod OB.



/ritzau/