Wozniacki får igen kamp udsat på grund af regn

Caroline Wozniacki nåede kun at spille lidt over et parti i kvartfinalen mod Lauren Davis, inden regnvejr igen udsatte tennisspillet i WTA-turneringen i Qatar.



Alle kampe i Doha i Qatar er blevet suspenderet og udsat, meddeler WTA på Twitter med tilføjelsen af et lille ikon med en paraply under regn.



Wozniackis kamp mod amerikaneren, der er nummer 55 i verden, skal i stedet spilles fredag. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men bliver det senere torsdag aften.



Der blev dog spillet et enkelt parti, hvor Wozniacki servede og kom foran 1-0 i første sæt. Davis vandt to bolde i danskerens serveparti.



I andet parti nåede Davis at serve en enkelt gang og kom bagud 0-15. I alt nåede spillerne dermed kun syv dueller, og Wozniacki vandt de fem.



Danskeren har mulighed for at bryde sin modstander hurtigt, hvis hun kan vinde tre bolde mere i amerikanerens serv, når spillet genoptages fredag.



Tidligere torsdag vandt Wozniacki over polske Agnieszka Radwanska, der er nummer seks i verden.



Onsdag fik Wozniacki også udsat en kamp ved turneringen i ørkenstaten, hvor der ellers sjældent kommer regn og i øjeblikket er 19-20 grader varmt.



/ritzau/