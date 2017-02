Relateret indhold Tilføj søgeagent DR

Esbjergs nye sportsdirektør, Ted van Leeuwen, fortæller, at stemningen i den vestjyske superligaklub har været elendig. Og dét er årsagen til, at en række spillere er blevet solgt.



"Prioriteten i vinterpausen var at gøre holdet til et hold. For det var ikke et hold. De var tæt på at slå hinanden ihjel. Nu kigger alle på de seks spillere, som er væk, men jeg bebrejder ikke dem noget. Alle var en del af det," siger Ted van Leeuwen til DR.



I vinterpausen har han og Esbjerg sagt farvel til Ryan Johnson Laursen, Kevin Mensah, Bjørn Paulsen, Casper Nielsen, Leon Jessen og Daniel Stenderup.



Ind er kommet Konstantinos Tsimikas, Emmanuel Oti Essigba, Otar Kakababze, Budu Zivzivadze, Lasha Parunashvili og Giorgios Katsikas.



"Nu er en tredjedel af truppen skiftet, vi har været på træningslejr i Spanien, og atmosfæren er fantastisk," siger Ted van Leeuwen.



I den mere kuriøse ende af forandringerne i Esbjerg har Ted van Leeuwen fået ombygget omklædningsrummet. På kampdage skifter belysningen til blå op til kampstart, så spillerne kan komme i "zonen", skriver DR.



"Normalt har en klub et sted, de træner, og et sted, de spiller kamp. Men vi bruger det her omklædningsrum hver dag, så vi fik den idé, at atmosfæren skal ændres på kampdage. Det kan vi nu gøre med lys, så vi kan opbygge en atmosfære," siger hollænderen.



Han kom til Esbjerg i oktober sidste år.



Klubben ligger tredjesidst i Superligaen før de sidste fem kampe i grundspillet.



/ritzau/