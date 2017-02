Relateret indhold Tilføj søgeagent Caroline Wozniacki Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Caroline Wozniacki

Efter flere timers ventetid fik Caroline Wozniacki onsdag aften besked om, at hendes kamp i anden runde i WTA-turneringen i Qatar er udsat til torsdag på grund af et vedvarende regnvejr.



Wozniacki skulle have mødt verdensranglistens nummer seks, Agnieszka Radwanska, men opgøret kunne ikke afvikles efter planen, fordi regnen blev ved at vælte ned over banen.



Turneringsarrangøren valgte derfor at suspendere alle de resterende kampe på onsdagens program.



I de indbyrdes opgør mod Radwanska fører danskeren 9-6 inden det udsatte opgør. Agnieszka Radwanska har vundet de to seneste opgør i 2016.



Kampen mod Agnieszka Radwanska skulle have været den anden på samme dag for Caroline Wozniacki.



Tidligere onsdag vandt danskeren med 6-2, 6-3 over hollænderen Kiki Bertens.



Kampen startede tirsdag, men blev først færdigspillet dagen efter på grund af det regnvejr, som fortsatte.



/ritzau/