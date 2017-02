Relateret indhold Tilføj søgeagent Caroline Wozniacki Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki må vente til onsdag med at få færdigspillet sin førsterundekamp i WTA-turneringen Qatar Open.



Vedvarende regn skabte nemlig store problemer i tirsdagens program, der måtte afbrydes adskillige gange.



Wozniacki kom derfor til at vente i timevis på at komme i aktion mod hollandske Kiki Bertens, og da der endelig var grønt lys, blev det til en ganske kort fornøjelse.



Spillerne nåede kun at afvikle fire partier i første sæt, inden kampen endegyldigt blev afbrudt ved stillingen 2-2.



Nu håber arrangørerne, at vejret bliver bedre onsdag, så opgøret kan blive spillet færdig.



Vinderen af kampen skal i anden runde op imod polakken Agnieszka Radwanska, som er nummer seks på verdensranglisten.







/ritzau/